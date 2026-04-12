Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:48
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il macabro rinvenimento

Trovati resti umani di fronte una casa a Catanzaro, indaga la Procura

Aperto un fascicolo, al momento contro ignoti e senza ipotesi di reato. La scoperta è avvenuta a Germaneto

Pubblicato il: 12/04/2026 – 21:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trovati resti umani di fronte una casa a Catanzaro, indaga la Procura

CATANZARO La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo d’indagine a seguito del ritrovamento dei resti di un corpo nei pressi di un’abitazione privata a Catanzaro. La scoperta del cadavere è avvenuta nel quartiere Germaneto lo scorso venerdì. Gli agenti delle Squadre volanti della Questura di Catanzaro si trovavano in perlustrazione nell’area alla ricerca del proprietario della casa, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa, quando si sono imbattuti nei resti. Non è ancora chiaro se si tratti della stessa persona. La Procura ha infatti aperto un fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti e senza ipotesi di reato, per eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili sul corpo. Le indagini, delegate alla Squadra mobile della Questura di Catanzaro, sono volte all’identificazione e a comprendere circostante e cause del decesso.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Catanzaro
Germaneto
polizia catanzaro
QUESTURA DI CATANZARO
resti umani
Rilevanti
rinvenimento
scoperta
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x