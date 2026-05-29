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Giorgia Meloni il 5 giugno a Reggio Calabria per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri
L’annuncio è comparso sul sito del governo: la premier prenderà parte alla cerimonia militare
Pubblicato il: 29/05/2026 – 20:38
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ROMA La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà venerdì 5 giugno alle ore 15,00, al vertice Ue-Balcani occidentali, che si terrà a Tivat, sulla costa del Montenegro. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio nella sezione del sito dedicata all’agenda della premier. Prima di andare in Montenegro la premier si fermerà a Reggio Calabria per assistere, sul lungomare Falcomatà, alla cerimonia militare per il 212esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
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