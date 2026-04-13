Sergio Ferrari resta consigliere regionale: ricorso respinto

la sentenza

CATANZARO Sergio Ferrari resta consigliere regionale. Lo ha sancito il Tribunale ordinario di Catanzaro con sentenza depositata oggi. Contro di lui aveva proposto ricorso un «cittadino elettore» di Catanzaro, Pasquale Leone, per far dichiarare l’incompatibilità di Ferrari per non essersi per tempo dimesso dalla carica di presidente della Provincia di Crotone. Il Tribunale, accogliendo la difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri, ha rilevato come Ferrari avesse tempestivamente rimosso la causa di incompatibilità cessando, nei termini, dalla carica di sindaco di Cirò Marina e, contestualmente, secondo legge, da presidente della Provincia. L’intervenuta notifica del ricorso, quando la procedura era ampiamente definita, ha portato i giudici a rigettare l’azione e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del legale del consigliere Ferrari. Alle elezioni dell’ottobre scorso Ferrari è risultato primo eletto nella lista di Forza Italia nel collegio centro.

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