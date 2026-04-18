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Rfi, giovedì 23 aprile sciopero del personale in Calabria

Lo stop dalle 10 alle 18 nella sala circolazione e orario di Reggio e unità circolazione della regione

Pubblicato il: 18/04/2026 – 20:05
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Rfi, giovedì 23 aprile sciopero del personale in Calabria

REGGIO CALABRIA Le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilT hanno proclamato uno sciopero del personale della Sala Circolazione e Orario di Reggio Calabria e Unità Circolazione della Regione Calabria di RFI, dalle 10 alle 18 di giovedì 23 aprile. Lo rende noto Ferrovie dello Stato.

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