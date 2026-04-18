Umg di Catanzaro, è festa per i 300 neolaureati in Medicina – VIDEO

Il traguardo

CATANZARO Sono stati circa 300 i laureati che hanno concluso il percorso in Medicina all’Università Magna Graecia di Catanzaro, in una giornata vissuta negli spazi del Policlinico universitario “Renato Dulbecco”. All’esterno della struttura, la proclamazione si è trasformata in una grande festa collettiva tra canti, cori, palloncini e applausi, in un clima di entusiasmo e partecipazione che ha accompagnato il traguardo raggiunto dai neolaureati.

Il dato restituisce la dimensione di un traguardo importante non solo per i singoli studenti, ma anche per il sistema universitario e sanitario calabrese. La conclusione del corso di laurea segna infatti il passaggio dalla formazione accademica all’ingresso nella professione medica, in un contesto in cui il tema del rafforzamento del personale sanitario resta centrale.

I festeggiamenti: