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Svolta nell’Afam: i diplomi diventano lauree e lauree magistrali

La ministra Bernini: «Diamo al comparto il posto che merita»

Pubblicato il: 06/08/2026 – 8:09
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Svolta nell’Afam: i diplomi diventano lauree e lauree magistrali
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ROMA Da ora in poi i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) assumono il titolo di “laurea”, mentre quelli di secondo livello quello di “laurea magistrale”. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri appena concluso.
“La norma che conclude un percorso di cui siamo orgogliosi – ha detto in conferenza stampa la ministra dell’Università Anna Maria Bernini – diamo all’Alta formazione il posto che merita e che finora non ha avuto trasformando il diploma del grande mondo dell’Afam in laurea con una norma primaria e non in modo improvvisato. Si tratta di un percorso iniziato da molto tempo; si norma un comparto che è l’oro per l’Italia. Non ci saranno più problemi di equiparazione con l’Europa e con il resto del mondo”.
Con il provvedimento – scrive l’Ansa – infatti si supera un disallineamento normativo che nel tempo ha creato difficoltà nel riconoscimento dei titoli all’estero, nelle procedure di mobilità Erasmus+, nell’accesso ai concorsi pubblici e in numerose procedure amministrative.

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