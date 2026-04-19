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l’esortazione del pontefice
«Proseguire i colloqui di pace in Medio Oriente»
Il Papa dall’Angola: la fine delle ostilità diventi permanente
Pubblicato il: 19/04/2026 – 13:53
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ROMA “Incoraggio coloro che si sono impegnati per una soluzione diplomatica a proseguire i colloqui di pace, affinché la fine delle ostilità in tutto il Medio Oriente diventi permanente”. Così Papa Leone al termine della messa al termine del Regina Caeli dopo la messa presieduta alla spianata di Kilamba. (Agi)
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