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l’esortazione del pontefice

«Proseguire i colloqui di pace in Medio Oriente»

Il Papa dall’Angola: la fine delle ostilità diventi permanente

Pubblicato il: 19/04/2026 – 13:53
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«Proseguire i colloqui di pace in Medio Oriente»

ROMA “Incoraggio coloro che si sono impegnati per una soluzione diplomatica a proseguire i colloqui di pace, affinché la fine delle ostilità in tutto il Medio Oriente diventi permanente”. Così Papa Leone al termine della messa al termine del Regina Caeli dopo la messa presieduta alla spianata di Kilamba. (Agi)

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