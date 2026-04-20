Castrolibero, Villella all’attacco: «Perrotti imbarazzata dal leghismo di Greco, è un teatrino per le poltrone»

lo scontro politico

CASTROLIBERO «I latini, che Orlandino Greco ama citare spesso, dicevano excusatio non petita, accusatio manifesta. Fa sorridere, quindi, l’ultima nota stampa del candidato sindaco Nicoletta Perrotti che prova a smarcarsi dal suo mentore, Orlandino Greco, fulminato sulla strada del leghismo. Purtroppo per lei è lo stesso Greco a smentirla e a ribadire fortemente la sua vicinanza alla Lega in un post su Facebook in cui risalta la sua figura fra i banchi del Consiglio Regionale con di fianco il logo del Carroccio. Peggio delle immagini, però, ci sono le parole che scrive Greco parlando del grande impegno della Lega per il Sud». Così in una nota Pasquale Villella, candidato sindaco Lista “Cambia-Menti” al Comune di Castrolibero, che aggiunge: «Nell’elenco, figura anche l’elettrificazione della linea ferroviaria jonica. Capiamo che Greco debba per forza esercitare vuoti di memoria per giustificare il suo equilibrismo politico, ma dovrebbe ricordare che quei lavori furono finanziati dall’allora Presidente Mario Oliverio quando Greco era capogruppo di Oliverio Presidente e si professava di sinistra e anti leghista. Ma, in nome del potere, ci si dimentica di tutto e si arriva persino ad indicare il fantomatico Ponte sullo Stretto come opera fondamentale per la Calabria. Un’affermazione che mette in imbarazzo anche la sua candidata Sindaco Perrotti che si è affrettata a ribadire la sua vicinanza alle idee progressite, omettendo, però, che la stessa Perrotti ha sostenuto Orlandino Greco, candidato nella lista della Lega, alle ultime elezioni regionali. Di progressismo leghista non si era mai sentito parlare finora in Italia. Dunque questo teatrino è l’ulteriore prova di quanto diciamo da tempo ovvero che la coalizione di Orlandino Greco, oggi spaccata in due, rispecchia il suo leader. Non ha mai avuto alcun valore in comune se non il desiderio sfrenato di poltrone. Noi proponiamo una visione diversa, un’alleanza dai valori ben chiari e condivisi dalle associazioni che compongono la nostra coalizione, per portare nuovamente le istituzioni comunali al servizio dei cittadini e non dei singoli. Visto l’evidente imbarazzo della Perrotti, sarebbe opportuno non trattasse argomenti di questo tipo».