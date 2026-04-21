Minorenne tratto in salvo, il grazie del sindaco di Petilia Policastro: «Soccorritori eroi del quotidiano»

l’intervento

PETILIA POLICASTRO L’Amministrazione comunale di Petilia Policastro esprime profonda gratitudine per lo straordinario intervento di soccorso che ha permesso di trarre in salvo un giovane minorenne in località Santa Spina. In un momento di grande apprensione per l’intera comunità, la tempestività dell’allarme, la prontezza di risposta e il perfetto coordinamento tra tutte le forze intervenute hanno trasformato una situazione di grave pericolo in un esito di salvezza che riempie di sollievo la città.

Il sindaco Simone Saporito, a nome dell’intera Amministrazione, rivolge un sentito ringraziamento all’Arma dei carabinieri e, in particolare, ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Petilia Policastro, guidati dal Luogotenente Guglielmo Arrabito (Norm) e dal luogotenente Diego Annibale.

Un plauso speciale viene indirizzato al brigadiere Gaetano Serafino e al carabiniere Nicola Cobucci, primi a raggiungere a piedi il ragazzo tra la fitta boscaglia e il terreno impervio, affrontando condizioni difficili pur di assicurare un intervento rapido ed efficace.

Un ringraziamento altrettanto sentito è rivolto ai Vigili del Fuoco, il cui contributo è stato determinante nelle fasi più delicate del recupero. La loro competenza tecnica e la capacità di operare in un’area difficile da raggiungere hanno consentito di portare il giovane in una zona sicura, anche grazie all’impiego dell’elisoccorso e alla professionalità del pilota, che ha effettuato manovre complesse in piena sicurezza.

La sinergia fondamentale

Fondamentale è stato anche il lavoro degli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto con grande professionalità e attenzione, garantendo una gestione sanitaria tempestiva e appropriata.

La perfetta sinergia tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e soccorritori sanitari rappresenta, ancora una volta, un esempio concreto di come la collaborazione tra tutte le componenti del sistema di emergenza sia la chiave per proteggere la vita dei cittadini.

L’Amministrazione sottolinea come la cooperazione con le forze dell’ordine e con i servizi di soccorso rappresenti da sempre uno dei principi fondanti dell’azione di governo locale: istituzioni diverse, ma unite da un obiettivo comune, quello di garantire sicurezza, tutela e vicinanza alla popolazione, soprattutto nei momenti più critici. Questo episodio conferma quanto sia importante coltivare, giorno dopo giorno, un rapporto solido, leale e costante con chi opera sul territorio in divisa.

«Sapere di poter contare su donne e uomini così preparati, pronti a intervenire in condizioni estreme per proteggere la vita dei nostri concittadini, rende la nostra comunità più sicura e orgogliosa» afferma il sindaco Saporito, che esprime vicinanza al giovane e alla sua famiglia, auspicando una pronta e completa guarigione.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti, definendoli a pieno titolo eroi del quotidiano, presidio indispensabile del territorio e punto di riferimento costante per Petilia Policastro.