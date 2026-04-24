Scontro tra due auto, temporaneamente chiusa la Statale 106 a Strongoli

l’incidente

CROTONE A causa di un incidente tra due veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 “Jonica”, al km 267,600, a Strongoli, in provincia di Crotone. Lo riferisce l’Anas in una nota. Il traffico è momentaneamente bloccato per i mezzi pesanti, mentre i veicoli leggeri vengono deviati in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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