Focus ‘ndrangheta, controlli a tappeto nel Crotonese: sanzionato il titolare di un’attività di ristorazione

l’operazione interforze

CROTONE Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ha interessato la città di Crotone. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Sanzionata un’attività

Nell’ambito dei predetti servizi, la Polizia Stradale ha effettuato un controllo presso un concessionario di veicoli, nel corso del quale è stata rilevata la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei veicoli. Per tale violazione, è stata elevata la relativa sanzione amministrativa nei confronti del titolare. Contestualmente, personale della Capitaneria di Porto, impegnato nei controlli sulla filiera ittica, ha sanzionato il titolare di un’attività di ristorazione (1.500,00 euro) per aver violato la normativa nazionale ed europea in materia di tracciabilità del prodotto ittico, sequestrando circa 10 kg di prodotti alimentari.

Segnalato un soggetto per detenzione di hashish

Nel corso del servizio interforze, personale della Guardia di Finanza ha segnalato al Prefetto un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente, del tipo hashish, finalizzata all’uso personale. Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture. Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato 233 persone, di cui 68 positivi in banca dati, hanno controllato 140 veicoli, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale. Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: 472 persone identificate, di cui 128 con precedenti; 278 veicoli controllati; 31 posti di controllo; 1 persona segnalata al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale; 5 attività commerciali controllate.

L’impegno interforze

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e della sicurezza dei cittadini. Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.

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