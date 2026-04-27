Due liste escluse nel Catanzarese. A Carlopoli potrebbe arrivare il commissario

amministrative 2026

LAMEZIA TERME Nel Catanzarese sono al momento due le liste escluse dalla corsa per le Amministrative. Il primo caso è a Carlopoli, dove l’unica lista che era stata depositata per il voto del 24 e 25 maggio, quella a sostegno del sindaco uscente Emanuela Talarico, è stata esclusa dalla Commissione elettorale circondariale per presunte irregolarità nel deposito delle firme dei sottoscrittori: secondo quanto si apprende, comunque, dovrebbe essere presentato ricorso al Tar, chiamato a pronunciarsi nel giro di pochissimi giorni (se il ricorso non va a buon fine a Carlopoli arriverà un commissario prefettizio perché quella di Talarico è stata l’unica lista presentata). Il secondo caso è a Montepaone, dove, sempre per presunte irregolarità nel deposito delle firme dei sottoscrittori, è stata esclusa la lista a sostegno della candidatura di Massimo Rattà a sindaco: anche qui è preannunciato un ricorso, in ogni caso però il voto a Montepaone si terrà perché in corsa c’è una seconda lista, quella a sostegno dell’uscente Mario Migliarese. (redazione@corrierecal.it)

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