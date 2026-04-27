Due liste escluse nel Catanzarese. A Carlopoli potrebbe arrivare il commissario
A Montepaone esclusa una delle due liste in corsa per presunte irregolarità nel deposito delle firme dei sottoscrittori. Ricorsi in arrivo
LAMEZIA TERME Nel Catanzarese sono al momento due le liste escluse dalla corsa per le Amministrative. Il primo caso è a Carlopoli, dove l’unica lista che era stata depositata per il voto del 24 e 25 maggio, quella a sostegno del sindaco uscente Emanuela Talarico, è stata esclusa dalla Commissione elettorale circondariale per presunte irregolarità nel deposito delle firme dei sottoscrittori: secondo quanto si apprende, comunque, dovrebbe essere presentato ricorso al Tar, chiamato a pronunciarsi nel giro di pochissimi giorni (se il ricorso non va a buon fine a Carlopoli arriverà un commissario prefettizio perché quella di Talarico è stata l’unica lista presentata). Il secondo caso è a Montepaone, dove, sempre per presunte irregolarità nel deposito delle firme dei sottoscrittori, è stata esclusa la lista a sostegno della candidatura di Massimo Rattà a sindaco: anche qui è preannunciato un ricorso, in ogni caso però il voto a Montepaone si terrà perché in corsa c’è una seconda lista, quella a sostegno dell’uscente Mario Migliarese. (redazione@corrierecal.it)
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