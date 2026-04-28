Konecta, l’azienda apre al dialogo: siglato un accordo in sede ministeriale

la vertenza

CATANZARO “In relazione a quanto riportato in merito alla situazione in Calabria, Konecta ritiene opportuno precisare che, sin dal momento in cui sono emerse criticità connesse al progetto di digitalizzazione delle cartelle clinico-sanitarie della Regione Calabria, l’azienda ha tempestivamente attivato le sedi di confronto previste, sia a livello istituzionale sia a livello sindacale e sottoscritto in data 9 aprile 2026 un accordo in sede ministeriale per la gestione di tali difficoltà“. E’ quanto precisa l’azienda in una nota.

“Konecta – si legge – ha pertanto sempre operato nel rispetto delle procedure applicabili, assicurando il coinvolgimento delle parti formalmente legittimate a confrontarsi con l’azienda. Con riferimento all’incontro convocato lo scorso 24 aprile 2026 presso la Prefettura di Crotone, Konecta precisa di aver comunicato alla Prefettura, il giorno precedente, la propria disponibilità a partecipare al confronto, a condizione che fossero convocati e presenti al tavolo i soli soggetti sindacali e istituzionali formalmente competenti e necessari alla trattazione della vicenda. Konecta conferma la propria disponibilità a proseguire il dialogo nelle sedi istituzionali e sindacali accreditate“.