Elezioni a Grisolia, scontro sulla lista esclusa: il caso finisce al Tar

la contestazione





CATANZARO La lista “Grisolia Bene Comune”, del candidato sindaco Antonio Longo, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria contro la ricusazione della commissione elettorale circondariale di Paola. Ovvero, di annullare il provvedimento con il quale l’organismo ha ricusato la lista, dopo aver ravvisato irregolarità da parte del pubblico ufficiale preposto su uno dei moduli di raccolta delle sottoscrizioni. La compagine si è affidata all’avvocato Luigi Crusco. Il ricorso sostiene la prevalenza della sostanza sulla forma dei documenti presentati, che l’unitarietà della documentazione stessa e la presenza della firma del funzionario in altre parti dell’atto garantiscano comunque la genuinità dell’accertamento delle sottoscrizioni in presenza del pubblico ufficiale, rendendo l’esclusione della lista un provvedimento sproporzionato e contrario al principio della massima partecipazione democratica. Se il ricorso non dovesse sortire l’esito sperato le elezioni comunali di Grisolia si svolgeranno con una sola lista, “Grisolia Unita”, del sindaco uscente Saverio Bellusci, che dovrà eventualmente superare il quorum degli aventi diritto al voto. In caso contrario è previsto il commissariamento dell’ente fino a nuove elezioni.

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