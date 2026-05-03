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il reclutamento
Polizia di Stato, concorsi per l’assunzione di 4400 allievi agenti
Nuovo bando anche per 220 commissari
Pubblicato il: 03/05/2026 – 13:27
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Sul sito e sui canali Facebook, X e Instagram della Polizia di Stato la notizia della pubblicazione di due nuovi bandi per il reclutamento di 220 commissari della Polizia di Stato e per l’assunzione di 4400 allievi agenti. Per partecipare al concorso di commissario i termini di presentazione delle domande scadono il 20 maggio, quelli per allievi agenti scadono il 29 maggio. Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente una delle procedure informatiche disponibili alla sezione ‘concorsionline’ del sito della Polizia di Stato.
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