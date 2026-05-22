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Autostrada A2, torna transitabile il viadotto Torbido tra Gallico e Reggio Calabria Porto – VIDEO

Rimosse le limitazioni, i lavori continueranno senza interferenze alla viabilità

Pubblicato il: 22/05/2026 – 20:13
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Autostrada A2, torna transitabile il viadotto Torbido tra Gallico e Reggio Calabria Porto – VIDEO
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CATANZARO Concluse le preliminari attività di risanamento localizzato sul viadotto “Torbido”, lungo la A2 Diramazione Reggio Calabria, tra gli svincoli di Gallico e Reggio Calabria Porto, viene ripristinata la piena transitabilità del tratto precedentemente interessato dal restringimento. Le lavorazioni proseguiranno ora come da programma e saranno eseguite senza interferenze con il transito veicolare, garantendo la continuità della circolazione lungo l’arteria.

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