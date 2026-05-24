A Crotone affluenza al 48,06% nel primo giorno di voto

amministrative 2026

CROTONE I dati dell’affluenza del voto nel Comune di Crotone alle 23 confermano il lieve calo rispetto alle amministrative precedenti. Secondo i dati aggiornati, nelle 74 sezioni cittadine, l’affluenza ha raggiunto il 48,06%, rispetto al 51,54% alla stessa ora. Domani si potrà votare dalle 7 alle 15.

La sfida per la guida del Comune vede in campo quattro candidati alla carica di sindaco. Tra questi il primo cittadino uscente Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da sei liste. Per il centrosinistra corre invece l’avvocato Giuseppe Trocino, appoggiato da quattro liste. Completano il quadro delle candidature l’avvocato Fabrizio Meo e il sociologo Vito Barresi, entrambi sostenuti da liste civiche. Complessivamente sono 371 i candidati al consiglio comunale distribuiti in dodici liste. (redazione@corrierecal.it)

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