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Affluenza in lieve calo: a Reggio Calabria alle 23 la partecipazione è al 48,36%

Nella precedente tornata delle Amministrative, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 49,47%

Pubblicato il: 24/05/2026 – 23:30
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Affluenza in lieve calo: a Reggio Calabria alle 23 la partecipazione è al 48,36%
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REGGIO CALABRIA Si attesta al 48,36% l’affluenza alle urne per le elezioni comunali a Reggio Calabria alle ore 23. Nella precedente tornata delle Amministrative, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 49,47%.
A contendersi la fascia tricolore nella città in riva allo Stretto sono per il centrodestra Francesco Cannizzaro con undici liste: “Cannizzaro Sindaco”, “Reggio Futura”, “Insieme si può con Cannizzaro Sindaco”, “Reggio Protagonista”, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Democrazia Cristiana – Libertas – Unione di Centro e Alternativa Popolare.
Sul fronte opposto del centrosinistra, che vede candidato sindaco Mimmo Battaglia, attuale sindaco facente funzioni, sono pronte 6 liste a sostenerlo, Partito Democratico, Avanti Casa Riformista, Alleanza Verdi Sinistra, “Battaglia Sindaco”, “La Svolta”, “Reset”.
Per il Polo Civico, per il candidato a sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo c’è la lista “Cultura è legalità” e “Reggio Normale”; mentre per Saverio Pazzano c’è la lista del suo Movimento La Strada. (redazione@corrierecal.it)

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