Calabria protagonista del digitale. Moscetti: «Qui può nascere una Data Center Valley»

l’intervista del corriere della calabria

COSENZA Il digitale come leva strategica per la crescita internazionale delle imprese, ma sempre con un punto fermo: la centralità della persona. È questo uno dei messaggi principali emersi dalle parole del presidente di Ovs S.p.A., Franco Moscetti, ospite a Cosenza in occasione della tappa calabrese del roadshow “DigIT Export Day 2026”, organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza in collaborazione con Promos Italia, Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’internazionalizzazione delle imprese.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di portare sui territori competenze e strumenti concreti per accompagnare le Pmi nei percorsi di crescita sui mercati esteri, attraverso canali digitali sempre più centrali: marketplace, e-commerce, social network e intelligenza artificiale. Un appuntamento che a Cosenza ha permesso di approfondire scenari internazionali e opportunità di sviluppo per il tessuto produttivo locale.

Moscetti: «Centralità della persona al centro del digitale»

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Calabria, Moscetti ha sottolineato il valore dell’esperienza manageriale maturata in contesti nazionali e internazionali.

«Il contributo che posso dare – ha specificato – è l’esperienza che mi porto dietro, avendo gestito aziende nazionali e multinazionali importanti, essendo oggi in vari consigli di amministrazione che vanno nei vari settori, dalle autostrade all’abbigliamento, alla finanza eccetera. È chiaro che alcuni aspetti digitali riguardano tutti, ma poi occorre una personalizzazione adeguata e io credo di portare il contributo di questa personalizzazione, questa esperienza trasversale che comunque deve avere, questo lo dico di mio, come un minimo comune denominatore il fatto di mantenere sempre e comunque la centralità della persona e della risorsa umana. Perché è vero che le tecnologie aiutano, le tecnologie accelerano, l’evoluzione è importante, ma è importante quando tutto questo pacchetto, ha come priorità il miglioramento della qualità della vita delle persone, altrimenti è meglio rimanere come siamo».

Un approccio che, secondo il presidente di Ovs S.p.A., deve guidare anche i processi di trasformazione digitale nelle imprese.

Calabria e digitalizzazione: «Eccellenze da valorizzare»

Nel corso del confronto, Moscetti ha evidenziato anche le potenzialità del territorio calabrese e il ruolo delle istituzioni nel sostegno all’internazionalizzazione.

«Credo di poter dire – ha affermato – che in Calabria ci sono tantissime eccellenze, purtroppo non di una dimensione decisamente importante, ma la digitalizzazione sui mercati nazionali e ovviamente sui mercati internazionali può aiutare tantissimo, può aiutare in modo particolare le aziende della Calabria. Direi che è abbastanza nobile che la Camera di Commercio di Cosenza si occupi di questo aspetto, a sostegno delle aziende, perché poi questo genere di istituzione, dovrebbe avere come priorità ovviamente il successo delle aziende che rappresenta».

Nord e Sud, il nodo storico e le opportunità del digitale

Moscetti ha poi affrontato il tema del divario territoriale e della competitività del sistema produttivo italiano, soffermandosi anche sulle opportunità infrastrutturali e tecnologiche del Mezzogiorno.

«Il punto è che l’Italia dei comuni è l’Italia delle invidie, è l’Italia delle competizioni, spesso voglio dire a detrimento del successo complessivo del Paese. Purtroppo il Nord e il Sud dell’Italia non sono particolarmente omogenei e quindi è evidente che la storia dice che c’è stata sempre diffidenza tra gli uni e gli altri, però registro che oggi nel Sud i tassi di crescita del mercato e delle attività sono decisamente sul livello del Nord. C’è ancora un gap molto importante per ragioni storiche, però, ne parlavo con il presidente Angeli arrivando qui in aereo, ho visto tra due laghi tante pale eoliche che producono energia elettrica. Questa dovrebbe diventare la Data Center Valley di domani mattina. Oggi chi installa e costruisce un Data Center, di che cosa ha bisogno? Di acqua e di energia elettrica e voi siete nelle condizioni ideali per prendere la leadership del Paese». (redazione@corrierecal.it)

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