Comunali a Crotone: affluenza alle 19 in lieve calo al 36,85% nella corsa a quattro per il Comune

il dato aggiornato

CROTONE In lieve calo rispetto allo scorso anno l’affluenza al voto a Crotone, dove si stanno svolgendo le elezioni comunali per il rinnovo dell’amministrazione cittadina. Secondo i dati aggiornati alle ore 19, nelle 74 sezioni cittadine già rilevate, l’affluenza ha raggiunto il 36,85%, lo scorso anno era al 38,31% alla stessa ora. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15.

La sfida per la guida del Comune vede in campo quattro candidati alla carica di sindaco. Tra questi il primo cittadino uscente Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da sei liste. Per il centrosinistra corre invece l’avvocato Giuseppe Trocino, appoggiato da quattro liste. Completano il quadro delle candidature l’avvocato Fabrizio Meo e il sociologo Vito Barresi, entrambi sostenuti da liste civiche. Complessivamente sono 371 i candidati al consiglio comunale distribuiti in dodici liste. (redazione@corrierecal.it)