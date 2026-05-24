La Pirossigeno Cosenza travolge la Lumaka Reggio Calabria, Gara 1 è rossoblù

basket

COSENZA Va alla squadra rossoblù, Gara 1 della semifinale playoff. Una prova davvero maiuscola da parte dei ragazzi di coach Manu Gallo che superano senza grossi problemi la Lumaka Reggio Calabria per 78-61. Non sbagliano praticamente nulla, i Lupi, sospinti da un numerosissimo e rumorosissimo pubblico. Vanno avanti dall’inizio e non si lasciano più avvicinare. Massima concentrazione, ampia rotazione. E per gli avversari è stata notte fonda. Adesso, non c’è tempo per gioire, si pensa subito a Gara 2 che si giocherà in un PalaLumaka che si preannuncia infuocato, martedì 26 maggio alle 20.

La cronaca della partita

Primo break dei Lupi, 5-0, ma rientra subito Lumaka, 5-4 al quinto minuto. Tanti errori da una parte e dall’altra, il risultato rimane inchiodato sul 5-4, poi un’altra folata rossoblù, altro 5-0 grazie a un tiro da fuori di Montemurro e una tripla di Madrigrano. Timeout ospite a 3.55 dalla prima sirena. Ancora i Lupi! Bella partenza dei ragazzi di Manu Gallo che a meno di un minuto, conducono 20-8. Con lo stesso punteggio si chiude il primo quarto. Tripla di Nicco Guzzo, massimo vantaggio Cosenza, 28-13 a 5.33. Ancora due punti dei padroni di casa, 30-13. Chiama timeout la panchina di coach Milo Geri. Fase equilibrata della gara, ma i Lupi tengono botta e cercano di allungare ancora grazie a delle belle giocate in attacco e un predominio pressoché totale sotto le plance. A un minuto dall’intervallo, 42-21. Ultimo attacco a segno di Lumaka, 42-23 e tutti negli spogliatoi. Inizio di secondo tempo a ritmi altissimi, i padroni di casa ne hanno di più, ma Lumaka non molla. A 5.51 dalla terza sirena, 50-30, e timeout di coach Manu Gallo dopo una brutta palla persa in attacco. Coast to coast di Andrea Montemurro, 54-30 e palla recuperata in difesa al sesto minuto. Prosegue senza altri grandi sussulti, il penultimo quarto si chiude sul 60-32. Slam dunk! Si apre con una schiacciatona in contropiede di Pietro Guido che ruba palla a centrocampo e va solo soletto a segnare. Si addormenta un po’, la Pirossigeno Cosenza, e Lumaka non sta a guardare e piazza un break di 9-0 che riduce lo svantaggio a meno 19. A 3 minuti dal termine, 73-54. Si chiude la gara, 78-61.

Il tabellino

Pirossigeno Cosenza Basket: Carofiglio, Guzzo 11, Milosavljevic 8, Russo 9, Ginefra (k) 9, Carravetta, Montemurro 13, Madrigrano 12, Guido 4, Giampà 7, Diatta 3, Lappano 2. Coach: Manu Gallo, secondo allenatore: Marco Greco. Consulente di gara: Massimiliano Arigliano.

Geremia Lumaka Reggio Calabria: Vizzari 7, Martino 6, Romeo G. 15, Famà 10, Falcone 2, Atuwaogu, Minuto 1, Catone 2, Stelitano, Buffon, Romeo 8, Laganà (k) 10. Coach: Milo Geri.

Arbitri: Alessia Vitale di Catanzaro e Domenico Spadea di Montepaone (CZ).

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato