Prevenzione e salute, a Pizzo cittadini e istituzioni insieme per una giornata di screening

l’evento

PIZZO Si è svolta nella giornata di sabato 23 maggio 2026, presso gli ambulatori di Pizzo, l’iniziativa dal titolo “La Giornata della Prevenzione – La prevenzione inizia da te. Un piccolo gesto oggi può proteggere il tuo domani”, promossa dall’ODV “Sole di Speranza” con il patrocinio del Comune di Pizzo e dell’Asp di Vibo Valentia.

L’evento ha registrato una folta e significativa partecipazione della Cittadinanza, confermando ancora una volta quanto sia forte l’attenzione della Comunità verso i temi della tutela della salute e della prevenzione sanitaria.

Numerosi i volontari presenti che, con spirito di servizio e grande sensibilità sociale, hanno contribuito alla piena riuscita della giornata. Hanno inoltre preso parte all’iniziativa il sindaco, le rappresentanze dell’Amministrazione Comunale di Pizzo, i Medici appartenenti a diverse discipline specialistiche e personale sanitario dell’Asp di Vibo Valentia, tutti impegnati nel promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.



La giornata ha rappresentato un importante momento di vicinanza ai Cittadini, offrendo occasioni di informazione, sensibilizzazione e controllo sanitario, elementi fondamentali per incentivare stili di vita sani e favorire la prevenzione delle principali patologie.

L’Asp di Vibo Valentia ribadisce l’importanza di iniziative come questa, che consentono di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni sanitarie e territorio, promuovendo una sanità sempre più orientata alla persona, accessibile e partecipata.

La Direzione Aziendale dell’Asp di Vibo Valentia rinnova la propria convinzione che la vicinanza collaborativa con le Amministrazioni Comunali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e tutti gli Organismi del Terzo Settore e con la Comunità tutta rappresenti la strada giusta da perseguire con costanza e determinazione, per costruire una sanità capace di migliorare i servizi sviluppare e rafforzare il benessere collettivo.

L’Asp di Vibo Valentia esprime, infine, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita dell’evento, nonché ai Cittadini che hanno partecipato con grande interesse e responsabilità.

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