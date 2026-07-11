Catanzaro, ora è ufficiale: Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore giallorosso

L’UFFICIALITÀ

CATANZARO Ora è ufficiale, Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro. Il tecnico romano ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto della durata di due anni. Conclusa la carriera da calciatore, Gorgone ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando una significativa esperienza inizialmente come vice tecnico in piazze quali Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo. Successivamente ha assunto il ruolo di allenatore della prima squadra alla Lucchese, in Serie C, e, nella scorsa stagione, dal mese di novembre, ha guidato il Pescara in serie B. Il nuovo tecnico giallorosso porta con sé il suo staff composto da Emiliano Testini, allenatore in seconda; Patrizio Ianni, preparatore atletico; Giorgio Santarelli e Simone Angeli collaboratori tecnici. La presentazione ufficiale di Giorgio Gorgone alla stampa è prevista per lunedì 13 luglio. (redazione@corrierecal.it)

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