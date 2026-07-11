Vigor Lamezia, il club: «Con nuovi imprenditori gettate le basi per un futuro ambizioso»

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LAMEZIA TERME Adesso c’è anche l’ufficialità della società. La Vigor Lamezia ha comunicato di aver completato, nei termini stabiliti dalla Figc, tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato di Serie D 2026-2027. Nella nota diffusa dalla società, oltre alla conferma del deposito della documentazione, trova spazio anche una riflessione sulla stagione appena conclusa, il ringraziamento ai soci, ai nuovi imprenditori entrati nel progetto e alla tifoseria, con l’obiettivo dichiarato di gettare le basi per un futuro «solido e ambizioso».

La nota del club

«La Vigor Lamezia comunica di aver provveduto, nei termini stabiliti, a depositare la documentazione necessaria per completare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa federale per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027. Ci lasciamo alle spalle una stagione complessa e particolare. Il ritorno nella Quarta Serie ci ha messi di fronte a ostacoli impegnativi, trovandoci, a volte, impreparati. Tuttavia, il nostro obiettivo non è mai cambiato e non cambierà mai: costruire una Vigor Lamezia degna della sua straordinaria tifoseria. Ci abbiamo creduto, abbiamo lottato e ci siamo presi la salvezza con le unghie e con i denti. Dietro questo risultato ci sono sicuramente il sacrificio e la professionalità di tutto lo staff, dei ragazzi in campo e di ogni singola persona che, nell’ombra, ha lavorato incessantemente per gestire una macchina organizzativa non facile.

Nei mesi scorsi e in questi ultimi in particolare tutti i soci, già presenti nella famiglia della Vigor Lamezia, hanno profuso tutte le loro energie, tutte le loro forze, tutto il loro impegno per continuare a mantenere vivo il battito biancoverde. Determinante e proficuo è stato l’ingresso di nuovi imprenditori lametini che, con grande senso di responsabilità e attaccamento verso questi colori, hanno sposato la nostra causa. Il loro arrivo ha già fornito e continuerà, senza dubbio, a fornire quella linfa vitale in più, che unità all’esperienza della società esistente, permetterà di gettare basi nuovi e importanti per costruire un futuro solido e ambizioso per la nostra amata Vigor. Il ringraziamento più grande va, infine, a tutti i tifosi biancoverdi. Una tifoseria che, mai fa mancare la propria vicinanza, il proprio sostegno, il proprio amore verso la propria la squadra, a prescindere della categoria, a prescindere dai risultati, a prescindere dai giocatori, a prescindere dalle scelte societarie, dimostra di essere una piazza matura, una piazza in cui è davvero possibile fare calcio. Contestazioni, critiche, applausi, incoraggiamenti non sono mai mancati e qualsiasi manifestazione, noi ne siamo sicuri, è sempre frutto del voler esclusivamente il bene della Vigor Lamezia. Vi assicuriamo che è esattamente la stessa volontà di questa Società. Forza Vigor Lamezia!».

Foto di copertina tratta dalla pagina facebook della Vigor Lamezia

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