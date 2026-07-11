“Catanzaro Pride” entra nel vivo: pronto il programma per la parata dell’8 agosto

l’appuntamento

CATANZARO Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dopo le prime iniziative che hanno scandito il percorso di avvicinamento alla manifestazione, il Catanzaro Pride si prepara a svelare il programma definitivo degli eventi che accompagneranno la città fino alla grande parata dell’8 agosto. L’appuntamento è fissato per martedì 14 luglio, alle ore 11 nella sala Concerti di Palazzo de Nobili a Catanzaro, quando il comitato organizzatore presenterà ufficialmente il calendario delle iniziative che, nelle prossime settimane, trasformeranno Catanzaro in uno spazio di incontro, cultura e partecipazione. Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio il cartellone e, soprattutto, i protagonisti di un’edizione che punta a consolidare il percorso di crescita della manifestazione. Alla conferenza stampa interverranno Giovanni Carpanzano, presidente di ArciEqua e portavoce del Catanzaro Pride, Rosario Bressi, presidente di Arci Calabria, il sindaco Nicola Fiorita, Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, e Daniela Palaia, consigliera comunale delegata del sindaco. Il calendario promette un’offerta ampia e trasversale, con artisti di rilievo nazionale accanto a nuove voci emergenti, spettacoli dal vivo, concerti, performance artistiche, dj set e drag show. I nomi degli ospiti saranno annunciati durante la conferenza, ma gli organizzatori anticipano un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi e fare del Pride un appuntamento culturale oltre che una manifestazione per i diritti. L’obiettivo è quello già dichiarato nei mesi scorsi: costruire un Pride diffuso, capace di vivere ben oltre la giornata della parata, attraverso iniziative che favoriscano il confronto sui temi dell’inclusione, del contrasto alle discriminazioni e della cittadinanza attiva. Dopo le tappe di avvicinamento già realizzate sul territorio e la partecipazione al Salimora Pride, il calendario che sarà presentato martedì rappresenta dunque l’avvio della fase più intensa del percorso. Un mese di eventi che accompagnerà la città fino all’8 agosto, quando Catanzaro tornerà a ospitare una delle principali manifestazioni dedicate ai diritti civili in Calabria, con l’ambizione di coinvolgere non solo la comunità LGBTQIA+, ma l’intero territorio in un messaggio di libertà, rispetto e partecipazione.

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