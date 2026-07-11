A Simeri Crichi un lido comunale senza barriere architettoniche: il mare diventa davvero per tutti

inclusione

SIMERI CRICHI Ci sono opere che vanno oltre il loro valore materiale. Opere che raccontano una visione, un modo di intendere la comunità e il futuro. Il nuovo Lido Comunale accessibile e inclusivo “Tutti al Mare” è una di queste.

Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 17.30, a Simeri Mare, in località Homo Morto (di fronte alla pineta), il Comune di Simeri Crichi, guidato dal Commissario prefettizio Dott.ssa Roberta Molè e dal Sub Commissario Dott. Pasquale Micucci, inaugurerà una struttura pensata per abbattere non solo le barriere architettoniche, ma soprattutto quelle culturali, affinché il mare – simbolo per eccellenza di libertà – possa essere vissuto da tutti, senza eccezioni.

Alla presenza delle principali autorità civili, religiose e militari del circondario, sarà presentato alla popolazione un progetto che rappresenta una scelta concreta a favore dell’inclusione, della dignità della persona e della valorizzazione del territorio. Un investimento che guarda alle persone prima ancora che alle infrastrutture, trasformando un tratto della costa comunale in uno spazio aperto, accogliente e accessibile, dove nessuno debba sentirsi escluso. Le nuove passerelle fino alla battigia, lo spogliatoio accessibile, la sedia Job per consentire l’ingresso in acqua alle persone con difficoltà motorie, le aree attrezzate, i sistemi di illuminazione e videosorveglianza e i servizi dedicati rappresentano molto più di semplici dotazioni: sono strumenti concreti per garantire pari opportunità, autonomia e qualità della vita.

L’accesso alla struttura sarà completamente gratuito e aperto a tutti, senza alcuna distinzione tra residenti e visitatori. L’accesso alla spiaggia attrezzata e ai servizi sarà libero, a conferma della volontà del Comune di promuovere un modello di accoglienza realmente inclusivo e universale. Soltanto le persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità, che necessitano dell’utilizzo degli ausili e dell’assistenza dedicata, saranno invitate a effettuare una prenotazione preventiva, così da consentire un’organizzazione ottimale del servizio e garantire a ciascun utente la migliore esperienza possibile, in condizioni di sicurezza, comfort e piena assistenza.

Ma il valore dell’iniziativa non si esaurisce nelle opere realizzate. Il progetto nasce con una prospettiva pluriennale e punta a diventare un punto di riferimento per il turismo accessibile in Calabria, promuovendo un modello di accoglienza capace di coniugare sviluppo turistico, inclusione sociale e rispetto della persona. La gestione del lido sarà infatti affidata a realtà del Terzo Settore, che organizzeranno attività di socializzazione, iniziative ricreative, percorsi di riabilitazione motoria e servizi di assistenza qualificata. Con questa iniziativa, Simeri Crichi afferma un principio semplice ma fondamentale: i diritti non conoscono barriere. Il mare appartiene a tutti e tutti devono poterlo vivere con serenità, sicurezza e autonomia. L’inaugurazione del nuovo Lido Comunale inclusivo sarà quindi non solo un momento istituzionale, ma una giornata di festa per l’intera comunità, chiamata a condividere un traguardo che parla di solidarietà, rispetto e futuro.

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