Reggio Calabria al voto: alle 19 la partecipazione sale al 36,26%

l’affluenza alle 19

REGGIO CALABRIA Si attesta al 36,26% l’affluenza alle urne per le elezioni comunali a Reggio Calabria alle ore 19. Nella precedente tornata delle Amministrative, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 33,73%.

A contendersi la fascia tricolore nella città in riva allo Stretto sono per il centrodestra Francesco Cannizzaro con undici liste: “Cannizzaro Sindaco”, “Reggio Futura”, “Insieme si può con Cannizzaro Sindaco”, “Reggio Protagonista”, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Democrazia Cristiana – Libertas – Unione di Centro e Alternativa Popolare.

Sul fronte opposto del centrosinistra, che vede candidato sindaco Mimmo Battaglia, attuale sindaco facente funzioni, sono pronte 6 liste a sostenerlo, Partito Democratico, Avanti Casa Riformista, Alleanza Verdi Sinistra, “Battaglia Sindaco”, “La Svolta”, “Reset”.

Per il Polo Civico, per il candidato a sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo c’è la lista “Cultura è legalità” e “Reggio Normale”; mentre per Saverio Pazzano c’è la lista del suo Movimento La Strada. (redazione@corrierecal.it)

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