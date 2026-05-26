Asp Catanzaro, al via la Casa della Comunità di Squillace

la sanità nei territori

SQUILLACE Spazi ampi e luminosi, parcheggi e accessibilità migliorata, oltre ad una progressiva implementazione dei servizi alla popolazione. E’ la nuova Casa della Comunità di Squillace, che sostituisce il vecchio Polo sanitario e sarà il punto di riferimento della salute delle Comunità di Squillace e dei Comuni limitrofi; per dare continuità ai servizi si è scelto un trasferimento progressivo delle attività al via da questa mattina con le visite fisiatriche ed i prelievi di sangue, oltre alle attività di natura amministrativa. L’inaugurazione della struttura avverrà lunedì prossimo 1° giugno alle ore 11.

Presso la Casa della Comunità saranno operativi gli ambulatori di Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia e Traumatologia, Diabetologia/Endocrinologia ed Urologia, dotati di ecografo di ultima generazione; nei prossimi giorni si trasferirà anche la Neuropsichiatria infantileL’ultimo tassello di questo nuovo presidio sanitario sarà la dialisi, che sarà ubicata nella nuova struttura poiché l’Asp ha superato il progetto iniziale che la escludeva, lasciandola nella collocazione attuale.

La Casa della Comunità è per definizione presidio di cure primarie; per questo ospita una Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di medici di medicina generale, la Guardia medica ed un ambulatorio infermieristico.

Con l’avvio delle Case della Comunità si stanno implementando anche altre soluzioni innovative per rendere le nuove strutture un autentico punto di riferimento per tutti i bisogni di salute del territorio, incluse fragilità, cronicità, prevenzione e l’informazione della cittadinanza, ad esempio sui comportamenti consapevoli in tema di alimentazione di adulti e bambini.

Lo sviluppo di questo modello, che caratterizzerà tutti i presidi territoriali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, vedrà il coinvolgimento pieno degli Enti del Terzo settore per favorire la migliore integrazione socio – sanitaria e suggellare un’alleanza per la salute che appare imprescindibile per affrontare con successo le sfide connesse con il superamento del modello di cura incentrato sull’ospedale. La visione aziendale si declina quindi in una rete di Case della Comunità, Ospedali della Comunità, AFT di medicina generale e postazioni di guardia medica che rappresenteranno la filiera assistenziale di un Distretto, al quale è in capo il coordinamento di tutte le attività.

In questo percorso sarà ancora più importante il ruolo del personale, chiamato a un’azione proattiva per agevolare la piena aderenza all’innovazione; questa è la sfida che attende la Dottoressa Carmen Mercurio, neo direttrice della Struttura che porterà sul territorio la sua esperienza ospedaliera.

L’apertura della struttura di Squillace è anche il risultato di uno sforzo sinergico rilevante: l’opera era già pronta dallo scorso autunno, ma l’avvio delle attività era impedito da complesse problematiche relative alla fornitura di energia elettrica in capo, separatamente, a Enel ed Heracomm; l’intervento della Regione è stato decisivo per superare queste criticità.