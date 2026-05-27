Bubbles e Michael Jackson: quando una scimmia diventa uno specchio dell’anima

la riflessione

Il film Michael riporta al centro della scena una storia che per anni è stata ridotta a gossip o a stranezza. Ma guardata da vicino, è qualcosa di profondamente umano. Bubbles non è solo una scimmia, umanizzata. Bubbles, lo scimpanzé più famoso del mondo, e quella non è una semplice eccentricità: è una chiave di lettura potente della vita emotiva del Re del Pop.

È il simbolo di un bisogno universale: trovare qualcuno che resti, che non giudichi, che non chieda di cambiare per essere amati. Perché, come ci ricorda ancora Bowlby, “l’attaccamento è la base della sicurezza da cui si può esplorare il mondo”.

Bubbles, ancora cucciolo entra a far parte della vita di Michael Jackson negli anni Ottanta, diventando presenza costante: partecipava a eventi ufficiali, compariva negli studi di registrazione, dormiva in una culla nella camera del cantante, mangiava a tavola con lui e condivideva gli spazi più intimi della sua quotidianità.

Ma ciò che colpiva non era solo la presenza dell’animale, bensì il modo in cui veniva trattato: non come animale, ma come essere umano.

E qui si apre un aspetto interessante e non poco comune a livello psicologico: L’UMANIZZAZIONE SENZA GIUDIZIO. In psicologia, l’umanizzazione degli animali può essere letta come una forma di proiezione: attribuire all’altro qualità, emozioni e ruoli umani per costruire una relazione più controllabile e prevedibile. Nel caso di Jackson, Bubbles sembra incarnare una funzione molto specifica: non giudica, non pretende, non abbandona, non mette in discussione l’identità dell’altro.

In altre parole, rappresenta una relazione “sicura” nel senso più profondo del termine.

Una relazione che, forse, Michael non aveva potuto sperimentare pienamente nell’infanzia.

L’infanzia che non c’è stata

La storia familiare di Michael Jackson è ben nota: una crescita sotto la pressione di un padre severo, tournée e prove fin da bambino, un successo precoce che ha sacrificato gran parte dell’infanzia. In termini psicologici, possiamo parlare di: deprivazione emotiva (assenza di uno spazio affettivo libero e spontaneo); iper-adattamento (valore personale legato alla performance); identità costruita sotto lo sguardo degli altri. Bisogno spasmodico di attaccamento.

In questo quadro, Neverland – con il suo zoo, le giostre e gli animali – non è solo una manifestazione eccentrica, ma un tentativo di ricostruire un mondo psichico alternativo o addirittura una realtà parallela . E Bubbles diventa il compagno ideale di questo mondo.

Tra gli episodi più sorprendenti c’è quello avvenuto nel 1987, quando Michael Jackson e il suo scimpanzé presero il tè con funzionari giapponesi durante una visita ufficiale. Una scena quasi cinematografica: un capo di stato, una popstar e… uno scimpanzé seduto come un ospite d’onore. Viene da sorridere, ma è proprio in questa immagine che emerge il paradosso: un animale completamente inserito nella ritualità sociale umana. E forse, proprio lì, si vede quanto sottile fosse il confine tra realtà e desiderio.

La regressione: tornare bambini per sopravvivere

Molti osservatori hanno parlato di “infantilismo”. Una lettura più attenta suggerisce invece un fenomeno noto in psicologia: la regressione difensiva

Quando un individuo non ha potuto vivere determinate fasi evolutive in modo sano, può tentare di recuperarle più tardi, anche in forme simboliche. Neverland non è solo un parco: è un tentativo di sospendere il tempo. Bubbles non è solo un animale: è un compagno di gioco in una infanzia ricreata. Dormire con lui, vestirlo, parlare con lui: gesti che rimandano a un bisogno profondo di vicinanza affettiva non mediata dalla performance.

Per capire davvero Michael e Bubbles, bisogna partire da una verità semplice ma radicale:

gli esseri umani sono programmati per attaccarsi. Lo psicologo John Bowlby, padre della teoria dell’attaccamento, lo scrive chiaramente: “La propensione a creare forti legami emotivi con individui specifici è una componente fondamentale della natura umana” .Questo bisogno è così potente che non riguarda solo la relazione madre-bambino, ma attraversa tutta la vita. Nasce dalla ricerca di sicurezza, di vicinanza, di riconoscimento.

E quando questo bisogno non trova spazio nelle relazioni umane, non scompare. Si sposta.

Michael e la sua “madre morbida” – HARLOW

Guardando Michael Jackson accanto a Bubbles — vestito, accudito, portato per mano come un bambino — è difficile non vedere un’eco degli esperimenti di Harlow . Negli anni ’50, lo psicologo Harry Harlow condusse un esperimento destinato a cambiare la psicologia: separò dei cuccioli di scimmia dalle loro madri e offrì loro due sostituti: una “madre” di ferro con il latte, una “madre” morbida senza nutrimento . Il risultato fu sorprendente: i cuccioli passavano la maggior parte del tempo con la madre morbida e, quando avevano paura, cercavano in lei protezione. Non cercavano il cibo. Cercavano il contatto. Cercavano amore.

Michael ha sperimentato una forma di infanzia compressa, vissuta sotto lo sguardo del mondo, cercando con Bubbles di colmare la freddezza di un ambiente familiare segnato da disciplina rigida e pressione costante. Un’infanzia in cui l’amore rischiava di essere confuso con la performance. In questo senso, Bubbles non è solo un animale. Diventa qualcosa di diverso: un compagno di gioco, un figlio simbolico, ma soprattutto un oggetto di attaccamento sicuro.

Conclusione

Prima o poi ognuno di noi deve fare i conti con la propria realtà e con il limite della fantasia, crescendo, infatti Bubbles diventa uno scimpanzé adulto: forte, imprevedibile, potenzialmente aggressivo. Non più gestibile in un contesto domestico, viene allontanato e affidato a strutture specializzate. Bubble è stato trasferito in un santuario in Florida lontano dai riflettori , con una vita piu’ coerente con la sua natura in relazione con i suoi simili Questo momento è simbolicamente potente poiché rappresenta la rottura della relazione perfetta , l’illusione del controllo si interrompe e l’animale torna ad essere animale. Si racconta — in modo più simbolico che scientifico — che Bubbles abbia manifestato difficoltà dopo la separazione, come se cercasse ancora quel legame. Non possiamo affermarlo con certezza, ma sappiamo che gli scimpanzé sono capaci di memoria affettiva e di lutto. E allora quella frase, a metà tra mito e verità — “lo aspetta ancora” — acquista un significato diverso. Non descrive solo l’animale. Descrive il legame. Come per Mickael, Bubbles rappresentava la sua madre morbida cosi’ anche per Bubbles, Mickael diventa la sua madre morbida .

Ridurre il rapporto tra Michael Jackson e Bubbles ad una semplice stranezza significa perdere la chiave del legame . Questa relazione racconta qualcosa di più profondo: il tentativo di un uomo, esposto fin da bambino allo sguardo del mondo, di costruire uno spazio dove essere amato senza condizioni. In un certo senso, Bubbles non è solo uno scimpanzé. È il simbolo di un bisogno universale: essere accolti senza dover dimostrare nulla. E forse è proprio questo che rende questa storia così affascinante, inquietante e, allo stesso tempo, profondamente umana. In Bubbles, forse, Michael trovava proprio questo: qualcuno che lo “vedeva” senza pretendere, senza giudicare, senza chiedergli di essere Michael Jackson. “È una gioia essere nascosti, ed è un disastro non essere trovati” (Donald Winnicott).

Giuseppe Femia