Catanzaro, centrodestra all’attacco. FdI contro «Fiorita il “Temporeggiatore”»

il “fuoco di fila”

CATANZARO «Se c’è un tratto che ha contraddistinto i quattro anni dell’amministrazione guidata da Nicola Fiorita è la tendenza a rinviare le decisioni, evitare di prendere posizione e aspettare che siano altri a scegliere. Un modo di amministrare che gli è valso, politicamente, il ruolo di “Temporeggiatore”». Lo afferma Pierpaolo Pisano, Fratelli d’Italia Catanzaro. «Il richiamo a Quinto Fabio Massimo, il condottiero romano passato alla storia con questo soprannome, si ferma però qui. Il suo temporeggiare – sostiene Pisano – rispondeva a una precisa strategia militare che avrebbe poi portato Roma alla vittoria. Quello di Fiorita, invece, sembra dettato soprattutto dalla volontà di non incrinare gli equilibri di una maggioranza fragile e mutevole. Non una strategia per far crescere la città, ma un modo per rinviare continuamente le scelte. Lo dimostrano alcuni dei cantieri più importanti di Catanzaro. Il raddoppio di via Carlo V continua ad alternare annunci e lunghi periodi di fermo, nonostante i video e i messaggi ottimistici diffusi sui social. Lo stesso vale per il ponte sulla Fiumarella, un’opera attesa da anni per collegare i due tratti del lungomare, i cui tempi continuano ad allungarsi. Anche i cantieri, ormai, sembrano seguire il ritmo dell’amministrazione comunale. Ma è sulla vicenda del nuovo ospedale che questo atteggiamento è apparso in tutta la sua evidenza. Per quattro anni il sindaco ha evitato di esprimere una posizione chiara su una scelta destinata a segnare il futuro della città. Solo al termine del lungo dibattito in Consiglio comunale, quando era ormai evidente quale sarebbe stato l’orientamento dell’aula, ha deciso di intervenire, rifugiandosi dietro la sovranità del Consiglio. Come se il sindaco potesse limitarsi a prendere atto delle decisioni dell’assemblea e non fosse invece chiamato a indicare una direzione e ad assumersene la responsabilità. Viene spontaneo chiedersi cosa sarebbe accaduto se la maggioranza del Consiglio avesse scelto una strada diversa. Fiorita avrebbe sostenuto comunque la realizzazione del nuovo ospedale nell’area tra il Pugliese e il Ciaccio oppure avrebbe seguito l’orientamento dell’aula? È un interrogativo – afferma Pisano – destinato a rimanere senza risposta, proprio perché il sindaco ha scelto di non esporsi fino all’ultimo. Rinviare, non scegliere, galleggiare, sopravvivere. È questo il filo conduttore che ha accompagnato i quattro anni dell’amministrazione Fiorita. Una strategia che, a differenza di quella del vero Temporeggiatore, non ha rafforzato la città ma ne ha accompagnato il progressivo logoramento amministrativo e politico».

Forza Italia all’attacco

Critiche all’amministrazione Fiorita, su un altro versante, anche da gruppi consiliari di Forza Italia e Catanzaro Azzurra che denunciano «l’ennesimo fallimento nella gestione dei servizi essenziali. Da settimane centinaia di cittadini di via Ciaccio, cda Santa Domenica e via Teano sono costretti a vivere nel completo buio a causa del mancato funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Non è più un semplice disservizio: è una grave condizione di pericolo che questa Amministrazione continua a sottovalutare con un atteggiamento fatto di inerzia e indifferenza. La circostanza più grave è che il Settore Gestione del Territorio non può fingere di non sapere. Le segnalazioni dei cittadini sono state decine e decine, praticamente quotidiane, eppure nessuno si è preoccupato di intervenire. È l’ennesima dimostrazione di un Comune incapace persino di garantire uno dei servizi più elementari. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. In via Teano, dove esistono già delicate criticità sociali, il buio aumenta inevitabilmente il senso di insicurezza. A contrada Santa Domenica, dove la presenza dei cinghiali è ormai una costante, l’assenza di illuminazione espone automobilisti e residenti a rischi gravissimi. In via Ciaccio, uno dei principali accessi alla città, il degrado e il buio rappresentano il simbolo di una Catanzaro lasciata all’abbandono. E mentre i cittadini chiedono semplicemente di poter tornare a casa in sicurezza, il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Squillace continuano a inseguire inaugurazioni, passerelle, feste, eventi e tagli di nastro. Sarebbe opportuno – sostengono gli azzurri – che, anziché utilizzare risorse per l’immagine e la propaganda, soprattutto quelle dei fondi di riserva, trovassero immediatamente le somme necessarie per affrontare le vere emergenze che interessano la città. Per questa Amministrazione sembra contare più una fotografia che la sicurezza dei cittadini. È un modo di governare che respingiamo con forza. L’illuminazione pubblica non è un favore che il Comune concede, ma un servizio essenziale che deve essere garantito ogni giorno. Tenerlo spento per settimane significa esporre la popolazione a pericoli concreti, aumentare il rischio di incidenti stradali e rendere ancora più vulnerabili interi quartieri. Forza Italia Catanzaro diffida l’Amministrazione comunale a intervenire senza ulteriori ritardi. Se il sindaco Fiorita e l’assessore Squillace ritengono che lasciare tre importanti zone della città completamente al buio sia normale amministrazione, allora stanno certificando, ancora una volta, la loro totale incapacità di governare Catanzaro. I cittadini non chiedono slogan, selfie o inaugurazioni. Chiedono sicurezza, servizi e rispetto. E su questo l’Amministrazione Fiorita continua, giorno dopo giorno, a dimostrare tutta la propria inadeguatezza». (redazione@corrierecal.it)



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