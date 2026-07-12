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Crotone, sequestrato un chilo di hashish durante i controlli della polizia

La droga è stata trovata all’interno di un furgone abbandonato

Pubblicato il: 12/07/2026 – 10:11
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Crotone, sequestrato un chilo di hashish durante i controlli della polizia
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CROTONE Un chilo di hashish è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel centro storico di Crotone durante un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla sicurezza della movida estiva. La droga è stata trovata all’interno di un furgone abbandonato, privo di assicurazione e revisione, dove era stata nascosta. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti. Secondo gli investigatori, il mezzo sarebbe stato utilizzato come deposito dalle organizzazioni criminali prima della distribuzione della droga, anche nelle aree della movida cittadina. Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, proseguono per individuare i responsabili. Nel corso dei controlli, effettuati tra il centro cittadino, il lungomare, Cirò Marina e Le Castella, gli agenti hanno identificato 200 persone, di cui 48 con precedenti, e controllato 60 veicoli.

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