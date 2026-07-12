Cade dal monopattino: dodicenne ricoverato in terapia intensiva

l’incidente

COSENZA Momenti di forte apprensione a Santa Domenica Talao, nel Cosentino, dove un ragazzo di 12 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta dal monopattino. Il giovane, originario della Puglia, è stato soccorso tempestivamente e trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Le sue condizioni sono considerate molto serie e il personale sanitario continua a monitorarle costantemente. Il ragazzo si trovava in Calabria insieme alla famiglia per assistere a una manifestazione sportiva dedicata ai kart, alla quale il padre avrebbe dovuto prendere parte come pilota. Nelle ore precedenti all’evento, il dodicenne stava percorrendo una strada nelle vicinanze del circuito utilizzando il proprio monopattino. Per ragioni ancora al vaglio delle autorità, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto gli avrebbe provocato un importante trauma cranico, accompagnato da difficoltà respiratorie che hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato affidato alle cure dei medici del reparto di Terapia Intensiva. I sanitari stanno seguendo con la massima attenzione l’evoluzione del quadro clinico, mentre la famiglia resta in attesa di notizie. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del monopattino. (redazione@corrierecal.it)

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