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Raid vandalico nel centro di Vibo, cassonetti divelti e rifiuti sparsi ovunque in piazza Santa Maria – FOTO

Danneggiati anche gli arredi urbani della piazza riqualificata da poco. Lo sfogo degli operatori ecologici: «Grave atto di inciviltà». L’assessore Miceli: «Identificare i responsabili»

Pubblicato il: 12/07/2026 – 9:21
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Raid vandalico nel centro di Vibo, cassonetti divelti e rifiuti sparsi ovunque in piazza Santa Maria – FOTO
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VIBO VALENTIA Cestini divelti e rifiuti ovunque. È l’indecoroso spettacolo che si sono trovati davanti gli operatori ecologici della Muraca Srl, la ditta che gestisce i rifiuti per il Comune di Vibo Valentia. Stamattina sono intervenuti in Piazza Luigi Razza, nota come Piazza Santa Maria, per il servizio straordinario post movida, trovando cassonetti della spazzatura divelti e rifiuti sparsi ovunque. Anche gli arredi urbani della piazza, riqualificata da poco, sono stati danneggiati. «Un grave atto di inciviltà nei confronti della città e di tutti i cittadini che la vivono quotidianamente» è lo sfogo pubblicato sui social. «Le immagini parlano da sole: un gesto vergognoso che deturpa uno degli spazi pubblici più frequentati della città e vanifica il lavoro svolto ogni giorno dagli operatori impegnati a mantenere pulito e decoroso il territorio». Gli operatori della Muraca hanno ripulito subito l’area. «Rivolgiamo un appello al rispetto dei beni pubblici e al senso civico di tutti: la città è un patrimonio comune e va tutelata, non vandalizzata». L’area, tra le più frequentate del centro e abituale punto di ritrovo dei giovani nel weekend, è sorvegliata anche da diverse telecamere di videosorveglianza, le cui immagini saranno al vaglio delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili.

L’assessore Miceli: «Un insulto alla città, siano identificati i responsabili»

A condannare l’atto vandalico è anche l’assessore all’ambiente Marco Miceli. «Esprimo la più ferma condanna per l’inqualificabile raid vandalico che ha colpito la nostra piazza, un luogo di incontro e di comunità che appartiene a tutti i cittadini. Questo gesto non è una semplice bravata, ma un insulto a tutta la città.
Questi atti vandalici dimostrano una totale mancanza di senso civico e un disprezzo intollerabile per il bene comune e per il lavoro quotidiano di chi si impegna a mantenere la città pulita e soprattutto per la maggior parte dei cittadini vibonesi che virtuosamente contribuiscono attivamente  a tutelare il decoro urbano. Non siamo disposti a tollerare che l’arroganza di pochi incivili deturpi il decoro urbano». Verranno quindi -spiega l’assessore  – visionate le immagini di videosorveglianza «perchè chi  danneggia la città deve essere identificato e chiamato a risponderne legalmente ed economicamente.
Ringrazio gli operatori della ditta Muraca che sono intervenuti tempestivamente per ripulire la piazza e restituirle dignità. Invito tutta la cittadinanza a collaborare con le autorità e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto: la difesa del nostro territorio comincia dai piccoli gesti e dall’impegno di ognuno di noi» «(ma.ru.)

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