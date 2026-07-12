Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
lo scontro
«Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola»
Ranucci: l’esposto di Fratelli d’Italia è errato
Pubblicato il: 12/07/2026 – 12:20
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA “Non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l’esposto di Fratelli d’Italia si basa su presupposti del tutto errati”. Lo dice Sigfrido Ranucci, raggiunto dall’ANSA, in merito all’esposto che Fratelli d’Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. (Ansa)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali