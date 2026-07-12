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«Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola»

Ranucci: l’esposto di Fratelli d’Italia è errato

Pubblicato il: 12/07/2026 – 12:20
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«Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola»
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ROMA “Non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l’esposto di Fratelli d’Italia si basa su presupposti del tutto errati”. Lo dice Sigfrido Ranucci, raggiunto dall’ANSA, in merito all’esposto che Fratelli d’Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. (Ansa)

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