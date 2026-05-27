Tra i banchi di scuola e i cantieri edili molto più di un semplice percorso formativo

l’iniziativa

CROTONE Tra i banchi di scuola e i cantieri edili può nascere molto più di un semplice percorso formativo: può prendere forma un’occasione concreta di integrazione, autonomia e futuro. È con questo spirito che si è svolta oggi a Crotone una giornata di orientamento dedicata a un gruppo di studenti immigrati interessati al settore dell’edilizia, promossa nell’ambito della collaborazione tra l’Associazione Dante Alighieri – sede di Crotone – e il Collegio dei Costruttori della provincia di Crotone. Un’iniziativa che non si limita a far conoscere un mestiere, ma punta a creare ponti tra formazione, inclusione sociale e mondo del lavoro. Un percorso che si rinnova per il secondo anno consecutivo e che, nelle intenzioni dei promotori, continuerà a crescere nel tempo arricchendosi di nuove opportunità formative e professionali. La giornata si è aperta nella sede di ANCE Crotone con un momento di accoglienza e confronto, durante il quale i referenti dell’Ente Scuola Edile di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia hanno illustrato ai partecipanti i principali aspetti legati alla sicurezza nei cantieri, soffermandosi sui rischi delle attività edilizie e sull’importanza della formazione come strumento indispensabile per lavorare in sicurezza e con competenza. Successivamente gli studenti hanno visitato il cantiere dell’impresa associata Greco, in via Capitini a Crotone, osservando da vicino le attività operative, l’organizzazione del lavoro e le diverse professionalità coinvolte nella vita quotidiana di un cantiere. L’iniziativa si è conclusa in un clima di forte partecipazione e interesse, confermando il valore di un’esperienza che punta ad avvicinare i giovani al lavoro attraverso percorsi concreti di orientamento e integrazione. L’obiettivo condiviso da Associazione Dante Alighieri e Collegio dei Costruttori è quello di consolidare ulteriormente questa collaborazione, trasformandola in un appuntamento stabile capace di offrire ai ragazzi nuove occasioni di crescita personale, formazione professionale e inclusione sociale.

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