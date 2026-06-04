Caso nulla osta per il “Marulla”, la Vibonese: «Nessuna richiesta dal Cosenza Calcio per il “Razza”»

il chiarimento del club

VIBO VALENTIA Nessuna interlocuzione, né formale né informale, tra la Vibonese Calcio e il Cosenza per un eventuale utilizzo dello stadio “Luigi Razza” nella prossima stagione sportiva. A chiarirlo è la stessa società rossoblù, che interviene con una nota ufficiale per smentire quanto riportato nelle ultime ore da alcune testate giornalistiche. L’ipotesi era circolata in relazione alla possibile mancata concessione del nulla osta per lo stadio “San Vito-Marulla”.

La nota della Vibonese

«L’U.S. Vibonese Calcio, nella persona del Commissario Straordinario Rino Putrino, intende precisare, in merito alle notizie circolate nelle ultime ore su alcuni organi di stampa, che né la società né il Comune di Vibo Valentia hanno avviato interlocuzioni formali o informali con il Cosenza Calcio in ordine all’eventuale utilizzo dello Stadio “Luigi Razza” per la prossima stagione sportiva. Pur ribadendo l’esistenza di ottimi rapporti societari e personali con il patron del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, si ritiene doveroso smentire con fermezza notizie prive di qualsiasi fondamento, che rischiano di generare confusione nell’opinione pubblica e tra i tifosi».

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