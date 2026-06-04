Catanzaro, rinvenuto il cadavere di un uomo nella periferia nord della città

ritrovamento choc

CATANZARO Un uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi nella periferia settentrionale di Catanzaro. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un cittadino straniero di probabile origine pakistana, che viveva in condizioni di precarietà. A dare l’allarme sono state alcune segnalazioni raccolte nell’area, che hanno portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Una volta giunti sul posto, gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Gli accertamenti avviati nelle ore successive puntano a chiarire con maggiore precisione le circostanze del ritrovamento. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di una morte per cause naturali, anche se saranno gli approfondimenti medico-legali a fornire conferme definitive.Restano in corso le procedure per l’identificazione formale dell’uomo. La salma è stata trasferita secondo le disposizioni dell’autorità competente. (redazione@corrierecal.it)

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