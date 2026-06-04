Condannato per estorsione, truffa aggravata e atti persecutori: un arresto a Vibo Valentia – NOME

il provvedimento

VIBO VALENTIA I Carabinieri della Stazione di Vibo Valentia hanno dato esecuzione, lo scorso 1 giugno, ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di Carmelo Barba, classe 1982, residente nel capoluogo, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’ordine è stato emesso per l’espiazione della pena residua di 4 anni, 2 mesi e 24 giorni di reclusione, derivante da plurime sentenze irrevocabili di condanna per reati commessi tra il 2008 e il 2019 nei territori di Vibo Valentia, Parghelia e Roma, per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui estorsione, truffa aggravata, atti persecutori, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata dal metodo mafioso.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. (redazione@corrierecal.it)

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