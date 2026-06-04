Reggio Calabria, Sorical avvia attività di verifica e contrasto agli allacci abusivi

contro l’illegalità

REGGIO CALABRIA Sorical S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato della Calabria, informa che, a seguito di verifiche tecniche effettuate sulle condotte di distribuzione che alimentano alcune aree della frazione di Pellaro, sono stati riscontrati consumi anomali non compatibili con il normale bilancio idrico della zona.

Le attività di monitoraggio hanno interessato in particolare le reti che servono le vie San Giovanni, Cartisano, Mulini e Artemide, alimentate dal vecchio acquedotto del Tuccio. Le anomalie rilevate hanno reso necessario l’avvio di specifiche procedure di controllo finalizzate all’individuazione di eventuali derivazioni non autorizzate e di utilizzi impropri della risorsa idrica.

Per garantire la tutela del servizio e l’equa distribuzione dell’acqua a tutti gli utenti regolarmente allacciati, Sorical opererà in coordinamento con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio. L’obiettivo è contrastare fenomeni che possono compromettere la continuità e la qualità dell’erogazione, arrecando disagi alla collettività.

Nel corso del mese di giugno potranno verificarsi temporanee anomalie nell’erogazione idrica dovute alle attività di verifica in corso. Gli utenti che dovessero riscontrare disservizi sono invitati a contattare il Numero Verde Guasti e Segnalazioni 800 069 129, avendo a disposizione il proprio codice cliente riportato in fattura, così da consentire una più rapida individuazione dell’utenza e l’esecuzione delle necessarie verifiche.

Sorical ricorda che eventuali comportamenti illeciti accertati durante i controlli saranno perseguiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le forze dell’ordine procederanno per gli aspetti di rilevanza penale, mentre il gestore applicherà le disposizioni previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, compreso quanto disciplinato dall’articolo 34.

L’iniziativa rientra nelle attività di tutela della risorsa idrica e di miglioramento continuo del servizio, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, trasparenza e qualità nell’approvvigionamento idrico per tutti i cittadini.