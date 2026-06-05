Festa nazionale dei Carabinieri, Meloni e Occhiuto a Reggio Calabria: «Grazie a chi ogni giorno serve il Paese» – VIDEO

le celebrazioni

REGGIO CALABRIA «Con Giorgia Meloni a Reggio Calabria per dire grazie a chi ogni giorno indossa una divisa al servizio del Paese». Lo scrive il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, postando sui social un video riassuntivo della cerimonia per il 212° anno dalla Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La festa nazionale si è tenuta per la prima volta a Reggio Calabria, alla presenza della premier Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa Guido Crosetto e dei vertici dell’Arma. Dopo la cerimonia, in cui sono stati consegnati i riconoscimenti agli uomini in divisa che si sono distinti durante l’anno, i cittadini accorsi sul lungomare Falcomatà hanno potuto assistere all’esibizione dei reparti speciali dei Carabinieri. (redazione@corrierecal.it)

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