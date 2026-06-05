Strage di Amendolara: Bombardieri: «Mafia pakistana? Solo favole. Questa è mafia locale»

l’intervento

ROMA «Se noi pensiamo che il fenomeno che abbiamo registrato in Calabria sia un fenomeno isolato o fatto dalla mafia pakistana, stiamo raccontando una favola agli italiani. In Calabria, come in altri posti, questi fenomeni sono tollerati e controllati dalla mafia locale». Lo dice il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a margine del congresso nazionale Uilfp in corso a Roma in merito alla strage di Amendolara. «Dobbiamo avere il coraggio di dire che su questi fenomeni oggi i territori sono controllati dalla mafia, altrimenti è inutile parlare e fare manifestazioni. È una verità scomoda ma è questa – sottolinea – nessuna mafia pakistana può arrivare in Calabria o in Basilicata e gestire tratte di questo tipo senza la copertura e la gestione della mafia locale».

«Governo dica che chi ha utilizzato caporali non può fare l’imprenditore»



«Bisogna controllare il territorio – ha aggiunto Bombardieri – e bisogna spostare alle procure distrettuali la competenza dell’articolo 603 sul caporalato. Sono delle cose che noi chiediamo da tempo, ma serve fare di più. Serve che il governo dica che chi ha utilizzato caporali non può più fare l’imprenditore e che restituisca i soldi e i contributi che ha preso». «In Calabria – ha spiegato -, come in altri posti, questi fenomeni sono tollerati e controllati dalla mafia locale. Bisogna che le forze dell’ordine lavorino su questa cosa». Bombardieri è poi tornato sul tema della patente a crediti nei cantieri edili, ribadendo che «noi non pensiamo che la patente sia una soluzione che può dare soluzioni».

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