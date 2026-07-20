Incendio a sud di Cosenza, evacuate alcune abitazioni: Canadair in azione
Le fiamme tra contrada Diodato e Cozzo del Monaco si avvicinano alle case. Il sindaco Caruso firma l’ordinanza di sgombero
COSENZA Mentre prosegue l’emergenza incendi che in queste ore sta interessando diverse aree della Calabria, con il fronte più esteso nel territorio di Castrovillari, un nuovo e vasto rogo ha interessato la zona sud di Cosenza, rendendo necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni.
Le fiamme si sono sviluppate dalla mattinata tra contrada Diodato e la località Cozzo del Monaco, propagandosi rapidamente e avvicinandosi alle case. Per questo il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha firmato un’ordinanza che dispone lo sgombero immediato di diversi edifici, a tutela della pubblica incolumità. Sul posto sono impegnate senza sosta le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale di Calabria Verde, al lavoro per circoscrivere il fronte dell’incendio ed evitare che possa estendersi ulteriormente. A supporto delle operazioni è intervenuto anche un Canadair, che sta effettuando ripetuti lanci d’acqua rifornendosi dall’invaso di località Cappuccini, nel territorio del comune di Dipignano, messo a disposizione per fronteggiare l’emergenza.
Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le autorità mantengono alta l’attenzione sull’evoluzione del rogo, mentre si continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e limitare i danni al territorio.
Foto Veronica Buffone, assessora al Welfare del Comune di Cosenza
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