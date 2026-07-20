Incendio a sud di Cosenza, evacuate alcune abitazioni: Canadair in azione

l’emergenza

COSENZA Mentre prosegue l’emergenza incendi che in queste ore sta interessando diverse aree della Calabria, con il fronte più esteso nel territorio di Castrovillari, un nuovo e vasto rogo ha interessato la zona sud di Cosenza, rendendo necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni.

Le fiamme si sono sviluppate dalla mattinata tra contrada Diodato e la località Cozzo del Monaco, propagandosi rapidamente e avvicinandosi alle case. Per questo il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha firmato un’ordinanza che dispone lo sgombero immediato di diversi edifici, a tutela della pubblica incolumità. Sul posto sono impegnate senza sosta le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale di Calabria Verde, al lavoro per circoscrivere il fronte dell’incendio ed evitare che possa estendersi ulteriormente. A supporto delle operazioni è intervenuto anche un Canadair, che sta effettuando ripetuti lanci d’acqua rifornendosi dall’invaso di località Cappuccini, nel territorio del comune di Dipignano, messo a disposizione per fronteggiare l’emergenza.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le autorità mantengono alta l’attenzione sull’evoluzione del rogo, mentre si continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e limitare i danni al territorio.

Foto Veronica Buffone, assessora al Welfare del Comune di Cosenza

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