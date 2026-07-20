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“mafia a tre teste”

Hydra, sentito il vicepresidente dell’Antimafia Mauro D’Attis

Il parlamentare convocato in procura

Pubblicato il: 20/07/2026 – 22:53
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Hydra, sentito il vicepresidente dell’Antimafia Mauro D’Attis
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MILANO Il vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia, Mauro D’Attis, è stato sentito oggi come persona informata sui fatti dal procuratore di Milano Marcello Viola e dai pm della Dda Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, titolari dell’indagine Hydra che riguarda la cosiddetta “mafia a tre teste” radicata in Lombardia e che ipotizza un’alleanza tra esponenti di Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra per fare affari. D’Attis, da quanto si è appreso, è stato convocato come testimone dai pm in quanto ritenuto a conoscenza di alcune circostanze emerse nell’indagine. L’audizione, concordata per oggi pomeriggio, si è svolta nell’ufficio vicino all’anticamera del procuratore Viola. Nel frattempo, in un’altra stanza, sempre al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, i pubblici ministeri con i colleghi di altre procure hanno interrogato uno dei pentiti del caso Hydra nell’ambito di un’attività investigativa, tra interrogatori e accertamenti a riscontro, che va avanti oramai da tempo.

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