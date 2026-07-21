Assalti ai bancomat con ordigni, 11 misure cautelari

l’inchiesta

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza con il supporto di personale del Comando Provinciale di Foggia, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno dando esecuzione, in provincia di Foggia, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Potenza nei confronti di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di furto e tentato furto aggravato di autovettura, furto aggravato ai danni di istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. L’indagine scaturisce da un furto compiuto mediante l’utilizzo di esplosivo ai danni di uno sportello bancomat a Lavello a marzo dello scorso anno .

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