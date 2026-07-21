Mongrassano, dramma sul lavoro: giovane di 23 anni perde la vita

la tragedia

MONGRASSANO Una nuova tragedia sul lavoro scuote la provincia di Cosenza. Un giovane di appena 23 anni ha perso la vita a Mongrassano mentre era impegnato in un’attività di manutenzione all’interno del parco eolico “Aria del vento”. Secondo le prime informazioni apprese il giovane era impegnato in interventi di manutenzione a un’altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell’impianto. Gli accertamenti mirano anche a verificare se il ventitreenne fosse dotato dei dispositivi di sicurezza previsti per questo tipo di interventi. Per il recupero della salma si è reso necessario l’intervento sul posto dei Vigili del fuoco con una squadra speciale appositamente equipaggiata per le operazioni in quota. Presenti per i rilievi e per avviare le indagini i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, unitamente al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, chiamato a coordinare gli accertamenti volti a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le relative responsabilità.

La notizia ha lasciato sgomenta la comunità. Un’altra giovane vita spezzata durante lo svolgimento della propria attività, in un contesto che riporta ancora una volta al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sull’accaduto è intervenuta la Fillea Cgil Calabria che, in una nota, ha espresso solidarietà alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima: «Una nuova, dolorosa tragedia che colpisce il mondo del lavoro e lascia sgomenti – dichiara il segretario Simone Celebre -. Non si può morire così, non si può spezzare una giovane vita mentre si svolge il proprio lavoro. In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’accaduto, il nostro pensiero va ai familiari del giovane. Basta stragi sul lavoro». (redazione@corrierecalit)

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