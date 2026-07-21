Incidente in Sila, c’è un indagato per la morte di Alessandro Grosso. Necessario ricostruire la dinamica

l’attività investigativa prosegue

COSENZA La procura di Cosenza indaga sulla morte di Alessandro Grosso, 43enne, deceduto lo scorso 16 luglio 2026 a seguito di un incidente verificatosi in Sila, lungo la Strada Statale 107 “Silana Crotonese”, al km 60+200. L’esame autoptico sul corpo della vittima è stato eseguito nella giornata di ieri, questa mattina – invece -Il pubblico ministero del tribunale di Cosenza, Nicoletta Fruncillo, ha firmato l’avviso di accertamento tecnico irripetibile e l’informazione di garanzia nei confronti della persona iscritta nel registro degli indagati. L’accusa è di omicidio stradale. L’indagato è difeso dall’avvocato Andrea Napoleone Sarro, le undici parti offese dagli avvocati Mariarosa Bugliari Armenio, Amelia Ferrari, Maria Giuseppina Torchia e Pasquale Vaccaro. L’avvocato Ferrari ha nominato quale consulente di parte il dottore Emilio Perfetti.

L’accertamento tecnico

L’atto firmato dal pm è relativo all’effettuazione dell‘accertamento tecnico irripetibile necessario a ricostruire e cristallizzare l’esatta dinamica dell’incidente stradale avvenuto a Spezzano della Sila, in località Camigliatello lungo la SS107 al km 60+200 nel corso del quale Grosso è deceduto. Sarà necessario, infatti, accertare la causa, le responsabilita ed i mezzi di produzione dell’evento mortale. Grosso si trovava a bordo di una Panda bianca – modello 4×4 – insieme ad un’altra persona rimasta ferita. L’auto – per cause ancora da accertare – è finita contro un guardrail. (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato