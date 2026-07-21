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L’emergenza

Incendio in contrada Diodato, Franz Caruso tra i residenti: «Era doveroso essere qui»

Il sindaco ha incontrato le famiglie interessate per verificare la situazione e manifestare la vicinanza

Pubblicato il: 21/07/2026 – 16:20
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Incendio in contrada Diodato, Franz Caruso tra i residenti: «Era doveroso essere qui»
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COSENZA Questa mattina il sindaco Franz Caruso si è recato in contrada Diodato, nella zona di Cozzo del Monaco interessata dal vasto incendio che nelle scorse ore ha minacciato alcune abitazioni, per verificare personalmente la situazione dopo l’emergenza e incontrare i residenti. Nel corso della visita il primo cittadino ha parlato con le famiglie interessate, raccogliendo le loro testimonianze e verificando le condizioni dell’area dopo le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza coordinate nelle ultime ore. “Ho ritenuto doveroso recarmi stamani a contrada Diodato – afferma il sindaco Franz Caruso –  per rendermi conto personalmente della situazione e manifestare la mia personale vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale ai cittadini che hanno vissuto ore di grande apprensione.

L’emergenza incendi impone la massima attenzione e una costante collaborazione tra istituzioni e comunità. Continueremo a monitorare il territorio, assicurando ogni forma di supporto necessaria e mantenendo alta la vigilanza in una fase particolarmente delicata, caratterizzata dalle elevate temperature e dal persistente rischio di incendi”. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi della situazione, garantendo il necessario supporto ai residenti e proseguendo nell’attività di monitoraggio del territorio attraverso i servizi competenti.

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