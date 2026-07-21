Guerra commerciale, Trump verso nuovi dazi: nel mirino 60 Paesi

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ROMA Donald Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischiare di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista delle Midterm. Lo scrive il Financial Times. Funzionari Usa hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana, secondo fonti del quotidiano. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. Le nuove tariffe arrivano dopo che la Corte Suprema, all’inizio di quest’anno, ha annullato i dazi reciproci imposti in seguito all’annuncio di Trump nel “giorno della liberazione” nell’aprile del 2025. Washington ha adottato un regime tariffario del 10% a seguito della decisione della Corte Suprema di febbraio, ma tali misure scadranno venerdì. La nuova serie di dazi verrebbe introdotta a seguito di un’indagine sulle pratiche di lavoro forzato, consentendo a Trump di evitare di ricorrere ai poteri di emergenza annullati dalla Corte Suprema. Sebbene si preveda che i nuovi dazi immediati siano in linea con le tariffe del 10% già in vigore, l’amministrazione sta lavorando anche ad altre indagini che potrebbero conferirle l’autorità legale per proporre dazi più elevati. Secondo due persone a conoscenza della questione, dietro le quinte alti funzionari hanno consigliato al presidente di mantenere la stabilità con i partner commerciali e di rispettare gli accordi stipulati da Washington per la riduzione delle tariffe nel 2025. Il tentativo di Trump di riaccendere la sua guerra commerciale arriva in un momento di crescente ostilità tra Stati Uniti e Iran, che ha sconvolto i mercati energetici globali e rischia di estendersi a un conflitto regionale. Dopo due recenti indagini commerciali su minerali critici e componenti aeronautici, i funzionari hanno raccomandato a Washington di avviare negoziati con i propri partner commerciali anziché imporre dazi. I dazi che potrebbero essere annunciati questa settimana, secondo il Ft, varieranno tra il 10% e il 12,5% su 60 Paesi a causa di pratiche di lavoro forzato e sono stati proposti per la prima volta dai funzionari commerciali statunitensi a giugno. Gli Stati Uniti hanno avviato l’indagine – condotta ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974 – a marzo, insieme a un’altra sulla sovraccapacità produttiva, e hanno tenuto audizioni pubbliche sulle loro proposte. Questa indagine include l’Ue, la Cina, Singapore, la Svizzera, la Norvegia, l’Indonesia, la Malesia, la Cambogia, la Thailandia, la Corea del Sud, il Vietnam, Taiwan, il Bangladesh, il Messico, il Giappone e l’India.

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