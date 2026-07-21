Azienda “Dulbecco”, nuovi locali per la Terapia Intensiva Cardiologica
Venerdì alle ore 11 l’inaugurazione al Policlinico Mater Domini di Catanzaro
CATANZARO Venerdì alle ore 11 al Policlinico Mater Domini l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro inaugura i nuovi locali della Terapia Intensiva Cardiochirurgica del Dipartimento Assistenziale Integrato Cardiovascolare e Terapia Intensiva. Interverranno il Commissario straordinario dell’Aou “Renato Dulbecco”, Simona Carbone, il Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia, Giovanni Cuda, il direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Cardiovascolare e Terapia Intensiva, Pasquale Mastroroberto, insieme alle autorità civili, militari e religiose. L’inaugurazione rappresenta un importante traguardo nel percorso di potenziamento della Cardiochirurgia e dell’assistenza intensiva, con nuovi spazi realizzati secondo i più elevati standard tecnologici e assistenziali.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato