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Azienda “Dulbecco”, nuovi locali per la Terapia Intensiva Cardiologica

Venerdì alle ore 11 l’inaugurazione al Policlinico Mater Domini di Catanzaro

Pubblicato il: 21/07/2026 – 16:50
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Azienda “Dulbecco”, nuovi locali per la Terapia Intensiva Cardiologica
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CATANZARO Venerdì alle ore 11 al Policlinico Mater Domini l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro inaugura i nuovi locali della Terapia Intensiva Cardiochirurgica del Dipartimento Assistenziale Integrato Cardiovascolare e Terapia Intensiva. Interverranno il Commissario straordinario dell’Aou “Renato Dulbecco”, Simona Carbone, il Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia, Giovanni Cuda, il direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Cardiovascolare e Terapia Intensiva, Pasquale Mastroroberto, insieme alle autorità civili, militari e religiose. L’inaugurazione rappresenta un importante traguardo nel percorso di potenziamento della Cardiochirurgia e dell’assistenza intensiva, con nuovi spazi realizzati secondo i più elevati standard tecnologici e assistenziali.

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