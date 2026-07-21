Sorpreso con oltre 500 grammi di hashish, un arresto a Belvedere Marittimo

operazione antidroga

SCALEA L’incremento delle presenze turistiche ha imposto l’aumento dei controlli del territorio tanto nel settore ambientale quanto in quello commerciale e paesaggistico, anche al fine di evitare abusi. L’obiettivo è contrastare anche il traffico illecito di sostanze stupefacenti nell’alto Tirreno cosentino attraverso operazioni condotte con determinazione dall’Arma dei Carabinieri sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi. Nella giornata del 19 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo hanno portato a termine una significativa operazione antidroga, scaturita nel corso di un servizio di prevenzione. L’attenzione della pattuglia è stata infatti attirata da un soggetto in transito alla guida di un motorino con il fanalino rotto. Fermato inizialmente per un ordinario controllo alla circolazione stradale, i successivi approfondimenti investigativi, scaturiti dalla sagacia degli operanti, hanno portato all’arresto in flagranza di reato dell’uomo.

La droga sequestrata

Sul piano della gravità indiziaria, il soggetto è ritenuto fortemente sospettato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della conseguente perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa 540 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, costituita da 5 panetti dal peso di circa 100 grammi ciascuno. Oltre all’ingente quantitativo di droga, i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1.600 euro, accuratamente suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuta, secondo l’ipotesi d’accusa, verosimile provento dell’attività illecita. Nei confronti dell’indagato è stata disposta inizialmente la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella mattinata di ieri 20 luglio, il Tribunale di Paola ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’impegno delle stazioni locali

Caposaldo di questo impegno sono le Stazioni Carabinieri che rappresentano un avamposto dello Stato, la cui capillarità sul territorio nazionale e quindi anche della Provincia bruzia esalta la capacità di leggere il territorio, di conoscerlo e di interpretarne le esigenze, le aspettative e le dinamiche evolutive, adottando iniziative aderenti e tempestive. Una prossimità – quella che lega l’Arma al cittadino – costruita giorno dopo giorno, caratterizzata da prevenzione, contrasto e capacità di ascolto, vicinanza e armonizzazione del sociale, quindi un baluardo a tutela della sicurezza e della legalità, traendo energia dal far parte delle comunità affidate alla Benemerita. Proprio con tale spirito, le Stazioni svolgono il loro quotidiano operare implementando l’attività di identificazione delle persone sulle due e quattro ruote, anche per anemizzare lo spaccio di sostanze stupefacenti.